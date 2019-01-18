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Подразделения НВФ бьют из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
За минувшие сутки НВФ 13 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что члены НВФ обстреливали украинские позиции в районе Южного. В ходе провокаций они использовали крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
Во время обстрелов украинских военных в районе Крымского, противник использовал стрелковое оружие и минометы калибра 82 мм.
Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Песков, там члены НВФ открывали огонь 5 раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции обстреливали и в районе Невельского, где НВФ дважды открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного члены НВФ вели обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Славного были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия, а в районе Красногоровки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник бил и в районе Опытного, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.
По данным украинской разведки 3 члена НВФ погибло.
На протяжении текущих суток, по состоянию на 07:00, вражеских обстрелов не было зафиксировано.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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