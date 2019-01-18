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Сторонники «ДНР» увидели в смерти женщины на блокпосту «ДНР» «руку Госдепа»
Сторонники и пропагандисты «ДНР» поддерживая «линию» диктуемую кураторами из РФ, сочиняют небылицы, которые не укладываются в здравый смысл. Так, в смерти женщины на блокпосту «ДНР», пытаются обвинить… «руку Госдепа».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Несколько дней назад на блокпосту боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой от сердечного приступа скончалась пожилая женщина. Незадолго до этого в один день от сердечных приступов умерли трое мужчин. Объяснение этих смертей лежит на поверхности – постоянный стресс, стояние в многочасовых очередях, издевательства боевиков «ДНР» и российских оккупантов.
Однако, сторонники и пропагандисты «ДНР» нашли другую причину. Оказывается, женщина умерла, убитая «рукой Госдепа». Далее сторонник боевиков «ДНР», подписывающийся в соцсетях ником Сергей Гагарин, развивает целую теорию, в которой не хватает только рептилоидов с планеты Нибиру.
Впрочем, даже не все сторонники «ДНР» поддерживают Гагарина. Некоторые откровенно констатируют, что на смерти людей «на их смертях жиреют мародёры без совести и чести».
Вот эта «занимательная дискуссия», развитая Гагариным и его единомышеллниками:
«Внезапная смерть на КПВВ «Майорск». Женщина 1948 г Кахидзе ЛИ 01.12.1948. Проживала Ждановка, улице Пархоменко, 21/2. Сердечный приступ. Какой уже по счёту?! Одному мне кажется, что укроп использует какую-то херню, вызывающую сердечный приступ (торчат уши Госдепа((»,
«Ну ты …… это я насчёт «какой то херни»...»,
«Ну ведь смысл ты понял?!»,
«Я точно ни… ра не понял учитывая что она скончалась в ДНР на КПП Горловка, о чем и пишет ДАН»,
«Это все последствия америкосовских лабораторий, размещённых на территории украины((»,
«А как мне то «Госдеп» проинструктировал и заслал агентов под видом таможенников ДНР которые развели тут «какаю то х…ю» для того чтоб им набивали карманы взятками....»,
«Мощные частотные генераторы в несколько Гц могут вызывать такое. Нужно оборудование для поиска источника -излучателя. Службы типа Связьнадзор должны иметь на вооружении такие штуковины. Попробуйте обратиться к ним. Либо своими силами InfraSound Detector + направл.внешн.микрофон»,
«Что-то подобное я и имел ввиду...»,
«Бедные старики нет для них защиты не на земле не на небе, на их смертях жиреют мародёры без совести и чести....»,
«Так она вроде ж скончалась в ДНР на КПП Горловка?»
Теги: Донбасс, сердечный приступ, блокпост, ДНР, боевики, умерли, соцсети, КПВВ, очереди
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