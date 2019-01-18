У армии РФ крупные потери на Донбассе: ВСУ мощно отбили провокации и удары противника - детали обстрелов

18.01.2019 11:49

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток разжечь обстановку на Донбассе.

Вчера, 17 января, сепаратисты "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что боевики вели обстрелы из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, 82-мм минометов и стрелкового оружия позиций вблизи населенного пункта Южное и Крымское. В районе населенного пункта Пески противник пять раз бил из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также провокации оккупантов РФ были замечены около поселка Славный, населенного пункта Красногоровка и Опытное. В ходе преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Согласно данным разведки, трое боевиков были уничтожены ответным ударом.