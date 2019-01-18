В «ДНР» криминогенная обстановка принимает катастрофические масштабы

18.01.2019 20:58

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области, особенно в Макеевке, наблюдается катастрофический рост краж, грабежей и других преступлений.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области рассказывают о катастрофическом росте воровства, грабежей и других уголовных преступлений. Однако, воровство и грабежи остаются наиболее частыми. Это обусловлено глобальным обнищанием населения и притоком со стороны РФ под видом «добровольцев» лиц с «богатым уголовным прошлым». Также жители временно оккупированных территориях вспоминают даже отдельные случаи каннибализма. При этом, «полиция» и оккупационные «власти ДНР» замалчивают большинство фактов.

Вот что рассказывают дончане и макеевчане в соцсетях:

«Воровство в дыре, на бытовом уровне, приобретает катастрофические масштабы. Карманники, магазинные воры, разбойники, форточники-ежедневно можно услышать истории о новых кражах. Работы нет, так что всё логично. Донбасс скатывается в конец 40-х годов, а полицаи умалчивают статистику»,

«Подруга, коли була в Макіївці, передавала на Плеханова іграшку дитині знайомих. Так коло малого кружляло відразу троє «неблагополучных' дітей, зі зрозумілими намірами. (»,

«В Макеевке кстати очень печально с квартирными кражами»,

«Про каннибализм ещё не забываем»,

«Ну это, пока что, единичные случаи, Слава Богу. Тенденции на обострение пока нет»,

«К счастью, или к сожалению, мы много не знаем.Уже неделю два медика у меня гостят с оккуп.терр. Должности большие. Не могут уехать из-за больных родителей. Наслушался ужасов. И маньяки с рашки поприезжали»,

«Все так».