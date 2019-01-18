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В Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР»
18.01.2019 12:51
Во временно оккупированном Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» и их российские кураторы не на шутку взялись за организаторов «схем», действовавших при ликвидированном главаре «ДНР» Александре Захарченко. Источники сообщают, что арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР». Кроме того, «следственные действия» проводятся и с членами его семьи.
Вот что сообщает источник в соцсети:
«Четвертого дня «мынистра жд транспорта днр» (горловчанина) посадили. Проводят следственные действия над йим со товарищи и родней теперича))»,
«Була ж інфа, що «загубилися» за захарченка 300 вагонів ржд.)».
Теги: Донецк, Донбасс, министр, железная дорога, арест, ДНР, Захарченко, соцсети
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