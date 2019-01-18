В Донецке детям приходят сообщения с предложениями «экстрим фото на крышах»

18.01.2019 18:38

Во временно оккупированном Донецке через соцсети начали приходить предложения «подзаработать» сделав «экстрим фото» на крыше многоэтажки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах через соцсеть «ВКонтакте» рассылаются «предложения» заработать сделав экстрим фото на крыше многоэтажки. Тот, кто рассылает подобные «предложения» записывается «в друзья», а затем предлагает даже научить делать такие фото и «подстраховать». Суммы за фото предлагаются весьма заманчивые от «100$ (минимум)». Возраст «приглашаемых» от 11 лет(!!!).

Учитывая уровень доходов на временно оккупированных территориях, у «приглашающих» есть много шансов найти «желающих».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Уважаемый родители! Внимание! Важная информация! Прошу Вас обращать внимание на друзей в социальных сетях Ваших детей! Вот такой «друг» добавился сегодня к моему сыну. Дети разные… Кто покажет сразу «выгодное» предложение родителям, а кто полезет на крышу за лёгким заработком… Подобное не в первые (4-е фото)».

«Добрый день. Если ты из ДНР и не боишься высоты, то предлагаю тебе заработать денег. мы платим за фотографии на крышах. Если любишь экстрим, но нет опыта, то готов помогать под свою ответственность. Можно с 11 лет. Оплата 2 раза в месяц, гарантированный доход 100$ (минимум) за каникулы!!! Давай с нами».