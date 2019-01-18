В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах

18.01.2019 09:49

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в супермаркетах и продуктовых магазинах резко сокращается ассортимент товаров.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дончане рассказывают, что в супермаркетах и продуктовых магазинах временно оккупированного Донецка резко сокращается ассортимент и качество предлагаемых продуктов. Единственное, чего много – алкоголя сомнительного качества.

Вот что рассказывают дончане в соцстеях:

«Ассортимент в донецких магазинах все скуднее и скуднее… Так скоро придем к мечте в…ка — «хлеб-колбаса-водка»… Водки и правда, хоть залейся!»,

«Шмурдяк»,

«Колбаса такая же...»,

«И жизнь..».