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Архив - Донецкая область

В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах

18.01.2019 09:49
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В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в супермаркетах и продуктовых магазинах резко сокращается ассортимент товаров.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дончане рассказывают, что в супермаркетах и продуктовых магазинах временно оккупированного Донецка резко сокращается ассортимент и качество предлагаемых продуктов. Единственное, чего много – алкоголя сомнительного качества.

Вот что рассказывают дончане в соцстеях:

«Ассортимент в донецких магазинах все скуднее и скуднее… Так скоро придем к мечте в…ка — «хлеб-колбаса-водка»… Водки и правда, хоть залейся!»,
«Шмурдяк»,
«Колбаса такая же...»,
«И жизнь..».



Теги: Донецк, Донбасс, алкоголь, магазин, супермаркет, продукты, товар, соцсети
 
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