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В Горловке и Донецке наблюдается сильный скачек онкологических заболеваний
У жителей временно оккупированных Горловки, Донецка и других населенных пунктов фиксируется резкий рост онкологических и сердечнососудистых заболеваний.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Горловки, Донецка и других населенных пунктов пребывают в состоянии постоянного стресса. Как следствие – резкий рост серьезных заболеваний – онкологических и сердечнососудистых. Однако, при этом, люди лишены возможности нормального медицинского обслуживания – денег нет, нет доступа к качественным лекарствам, нет доступа к нормальным диагностическим центрам, осталось мало квалифицированных медиков.
Вот что рассказывают горловчане и дончане в соцсетях:
«За последние пол года очень многие знакомые (Донецк и Горловка) столкнулись лично или в семье со страшным словом «онкология»… Преобладает легочная форма… Многие даже лечиться не хотят… говорят, просто не сил бороться… да и денег нет...»,
«Подтверждаю. Два моих бывших коллеги из Донецка были больны раком. Связано что-то с пищеварительной системой. У обоих обнаружили летом. Один уже умер перед новым годом, второй вот-вот. Одному было 55, второму 44»,
«И сердце… стольких близких и знакомых перехоронили. Ужас»,
«Я потеряла маму и мужа. Моя жизнь никогда не будет такой как прежде. Просто слёзы каждую секунду между мной и миром… КАЖДАЯ подруга за эти 5 лет потеряла 1-2 близких и родных. Или умерли подруги. Молодые совсем((( На нашей площадке в подъезде из 4 квартир умерло 7 человек!!!»,
«Мой муж… сам лорврач… рак гортани… после операции прожил 8 мес»,
«Сочувствую Вам. У меня за последние 2 года уже трое донецких родычей умерли от онкологии. Правда, больше месяца после операции (делали в Донецке) ни один не протянул»,
«Жизнь в постоянном нервном стрессе даёт о себе знать через самые тяжёлые болезни»,
«#Донецк Недавно у бывшего коллеги нашли аденому, но в Донецке резать его оказалось некому. Операцию делали в раше — затянуло на 100 тыс фублей. При операции повредили сухожилие — теперь мало того, что ходит в памперсе, так еще и при ходьбе волочет ногу»,
«Донецкий врач-онколог и посоветовал ему делать операцию где угодно, только не в дыре. По его словам процент неудачных операций в Донецке существенно выше из-за депрессии, алкоголизма и сопутствующего им тремора у хирургов».
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, врачи, онкология, сердечное заболевание, диагностика, медицина
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