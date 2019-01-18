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В Минсоцполитики объяснили, кто из переселенцев должен первым получать жилье
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что с прошлого года в Украине ввели новую программу для обеспечения жильем тех переселенцев, которые с оружием в руках защищают территориальную целостность страны.
Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству, передает donpress.com.
Так, министр уточнил:
«Сразу найти жилье для 1,51 миллиона внутренне перемещенных лиц — достаточно сложно. Очевидно, те люди, которые воюют за нашу страну против сепаратистов, против агрессора, я думаю, они должны иметь приоритет».
Рева добавил, что проблема заключается в том, что на бюджетный запрос в 850 млн грн в бюджете предусмотрено только 40 млн грн, или в 20 раз меньше. Он напомнил, что, помимо государственных средств на строительство жилья для переселенцев используют средства, предоставляемые другими странами, как безвозвратную помощь. Министр подчеркнул:
«Министерством социальной политики в течение 2017−2018 годов за счет международных доноров было подготовлено и введено в эксплуатацию жилье почти для тысячи семей переселенцев».
Теги: Донбасс, бюджет, жилье, переселенцы, ВПЛ, Минсоцполитики
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