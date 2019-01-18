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В ОРДО 21 января приостановят теле- и радиовещание
18.01.2019 20:20
21 января телерадиовещание будет временно приостановлено по всей неподконтрольной Украине территории Донецкой области в связи с ежеквартальной профилактикой оборудования.
Об этом сообщили в пресс-службе так назывемого «министерства связи ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отметили:
«С 02:00 до 12:00 21 января будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования ГП „Радиотелевизионный передающий центр“»
Отмечается, что на время профилактики по всей территории ОРДО будет приостановлено эфирное вещание.
Теги: Донбасс, Донецкая область, телевидение, оборудование, профилактика, ДНР
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