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Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы
Пресс-центр Операции объединенных сил информирует о том, что российско-оккупационные войска атаковали позиции ВС Украины вдоль всей линии разграничения. За минувшие сутки, 18 января, боевики "ЛДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Террористы вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта хутор Свободный и Гнутово. Также в этом районе была зафиксирована работу вражеского снайпера.
Кроме того, противник атаковал из автоматических гранатометов позиции ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка и Водяное.
Защитники Украины вблизи поселков Пески, Марьинка и Чермалык пострадали от ударов сепаратистов из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, в ходе провокационных обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В ходе ответных ударов ООС один оккупант был уничтожен. Напомним, офицер показал доказательства ЧП в рядах "Л/ДНР". Ранее боевики "Л/ДНР" обвинили Украину в нарушении перемирия и начинают военные "учения".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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