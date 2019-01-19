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"ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
Для большинства решений, принимаемых оккупационной "властью" в "ДНР" и для большинства издаваемых в "республике" "документов" являются основанием законодательные акты Украины.
Блогер Марина Григорьева рассказала об общении с пророссийской жительницей Донецка, дочь которой учится в местном университете на юридическом факультете. Женщина очень хочет, чтоб дочь удачно воспользовалась ситуацией и стала заметной фигурой в "юриспруденции" "молодой республики". Правда, загвоздка в том, что самой юриспруденции в "республике"… нет, передает "Диалог.UA".
И в университете, как рассказала мама студентки, все учебные программы построены на курсах преподавания украинского законодательства. И в транспорте в информациях о том, кто имеет право на льготный проезд, содержится ссылка на украинский закон. В донецких аптеках тоже на видных местах вывешены украинские нормативно-правовые документы о работе предприятий этой сферы.
Погасить задолженность за услуги ЖКХ от дончан требуют тоже на основании украинского закона. То есть своего законодательства и своей нормативно-правовой базы в "республике" по сути как не было, так и нет. Даже по прошествии более чем четырех лет ее существования.
И это при том, что есть так называемый "народный совет" "ДНР", состоящий аж из ста "депутатов". Есть "министерства", "ведомства", есть "суды" и "прокуратура".
Есть те же ученые-правоведы (те, кто остался в оккупированном городе), преподающие студентам… украинское законодательство. "Вот, соседу пришла писюлька с напоминаем о его задолженности за предоставленные коммунальные услуги и шо он должен срочно погасить указанную большую сумму на основании Решения Донецкого городского совета №… от … согласно Закону Украины № 686 от 2005… года "Об ответственности …..за несвоевременное внесение платы…" Читала я бумажечку "Решение арбитражного суда днр".
Так там идет разъяснение сторонам и третьим лицам в соответствии со статьёй №… "Хозяйственного процессуального кодекса Украины"… Так о какой самостоятельной стране идет речь? Мы чья получаемся территория?
А согласно Минским соглашениям куда нас всовывает Путин обратно?" – отмечает блогер. Выходит, одной из главных составляющей любого государства – своей системы нормативно-правового регулирования – в "ДНР" не существует. И российские кураторы наверняка по этому поводу не особо обеспокоены. По одной простой причине: умные люди "республику" просто не воспринимают всерьез.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, ДНР
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