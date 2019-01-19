«Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков

19.01.2019 08:15

В ОРДО «Минздрав» и «главари ДНР» готовы рассмотреть вопрос обеспечения врачей служебным жильем.

Об этом сегодня, 18 января, сообщили в пресс-службе «Минздрава ДНР».

«В настоящее время Министерство здравоохранения собирает сведения от глав администраций городов и районов „ДНР“ о наличии жилищного фонда для выделения молодым специалистам», — сказано в сообщении.

Источник: https://donpress.com