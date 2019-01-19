На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски

19.01.2019 10:30

В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военнослужащих ВСУ. Один из погибших с огнестрельным ранением, а второй сильно избит, сообщает "УНН"с ссылкой на источники в полиции.

Тела мужчин обнаружили в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго солдата множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет "Макарова".

Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Полиция начала расследование за по ст. 115 - умышленное убийство.

Источник: https://from-ua.com