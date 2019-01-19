Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски

19.01.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски

В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военнослужащих ВСУ. Один из погибших с огнестрельным ранением, а второй сильно избит, сообщает "УНН"с ссылкой на источники в полиции.

Тела мужчин обнаружили в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго солдата множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет "Макарова".

Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Полиция начала расследование за по ст. 115 - умышленное убийство.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, убийство, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх