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Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию
19.01.2019 16:40
В городе Счастье (Луганская обл.) создана военно-гражданская администрация (ВГА). Указ об этом опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Указ вступает в силу с момента его публикации.
Мероприятиями, необходимыми для создания ВГА, поручено заняться командующему Объединенными силами Сергею Наеву и главе Луганской областной государственной администрации (его обязанности исполняет первый заместитель Сергей Филь).
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании военно-гражданской администрации в Волновахе Донецкой области.
Ранее сообщалось, что на Луганщине планируют создать 6 районов вместо 11.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Счастье, Порошенко, администрация
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