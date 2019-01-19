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Приходько бейте, а потом Приходько об Пушилина: В Горловке талая вода залила многоэтажку

19.01.2019 21:45
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Приходько бейте, а потом Приходько об Пушилина: В Горловке талая вода залила многоэтажку

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) талая вода полностью залила квартиры жителей многоэтажного дома. Об этом они сегодня, 19 января, сообщают в социальных сетях.

Также они опубликовали фото залитого подъезда.

«Горловка. Район Собора. Крик души. Заливает с пятого по первый этаж! В ЖЭКе заявлений не сосчитать, в какие колокола надо бить, чтоб это прекратить», – написали жители дома.

  • Марианна: «Ужас какой»;
  • Даша: «Они скажут, зимой крышу не делаем! Тоже самая проблема. Ждите лето, ставьте ведра и сливайте»;
  • Андрей: «В морду бить надо»;
  • Extant: «В Приходько бейте, а потом Приходько об Пушилина»;
  • Яна: «У нас течет но не так сильно, пошла в жэк написала заявление, сказали сейчас, никто ничего не будет делать. Ждите весны. Если материал будет, то сделают»;
  • Юлия: «Бесполезно обращаться в ЖЭУ. У соседки была ситуация с крышей. Заливало постоянно. Обращалась везде. Гоняли по кругу, пока не наскребла денег и частично отремонтировала крышу. А с ЖЭУ только клеенку предложили»;
  • Дмитрий: «Надо не в колокола бить, а в главу республики! Или в Приходько, пусть разбирается с подчиненными».
Источник: https://dnews.dn.ua 

 

 


Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин
 
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