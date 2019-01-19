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Ситуация критическая: В «ДНР» признали бардак на пунктах пропуска
На контрольно-пропускных пунктах (КПП) «ДНР» у линии разграничения сложилась кризисная ситуация. Об этом сегодня, 18 января, заявил «депутат ДНР» Сергей Сверчков, передают местные интернет-издания.
«На сегодняшний день в ДНР сложилась кризисная ситуация, связанная с процессом передвижения населения через контрольные пункты въезда-выезда. В ДНР из-за ограниченного финансирования, нехватки кадрового состава ситуация на КПП с каждым годом усугубляется и сегодня является критичной, что приводит к возрастанию социальной напряженности», – отметил он.
Также он назвал трудности, с которыми сталкиваются пересекающие линию разграничения со стороны «ДНР»: «Первые автобусы (регулярные отправления), которые приезжают на эти КПП, привозят пассажиров за час до открытия пункта пропуска, и люди сидят в автобусах, ждут их открытия. После начала работы КПП все наблюдают следующую ситуацию: запускаются микроавтобусы, за шлагбаум, у которых нет ни единого разрешительного документа по предоставлению пассажирских услуг, а у многих и свидетельства о государственной регистрации в МДС («министерстве доходов и сборов», – ред.). В течении всего дня они возят граждан от "ноля" до наших КПП и в обратном направлении, т. е. наш КПП – "ноль". Суммы за проезд – от 100 до 200 руб. (82-84 грн по местному курсу валют, – ред.) за то, чтобы 3-5 км проехать в данном микроавтобусе, дабы не идти пешком».
Сверчков также констатировал, что официальные (рейсовые) автобусы специально задерживаются на КПП длительное время. «Сейчас это 4-5 часов, люди устают ждать и пешим ходом переходят через пункт пропуска, где их и ждут эти микроавтобусы. То есть имеем искусственное создание очереди с такой целью, чтобы наибольшее количество граждан воспользовались услугами "перевозчиков" или были вынуждены оплатить "льготную очередь", если они пересекают КПВВ на личном транспорте», – отметил «депутат» .
Помимо прочего, он утверждает, что не все пассажиры, официально купившие билеты в кассах автовокзалов, могут добраться до конечного пункта. «По приезду на КПП "Александровский" погранслужба "выгоняет" из салона автобуса людей, у которых билеты со стоячими местами. Данных людей после прохождения паспортного контроля больше в автобус не пускают, они вынуждены пользоваться подвозом до "ноля" другими автобусами», – добавил Сверчков.
По его словам, с началом 2019 года ситуация усугубилась, и в «настоящее время доведена до критического состояния».
Как сообщалось ранее, сегодня вечером, 18 января, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каргил) проехали не все автомобили, люди остались ночевать на линии разграничения.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, КПП
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