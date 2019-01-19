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СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»
Подразделения НВФ разместили с нарушением линии отвода тяжелого вооружения зенитно-ракетный комплекс «Стрела» в неподконтрольном Украине Донецке и один танк вблизи поселка Софиевка на северо-востоке от Донецка. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
Так, в центре отмечают:
«По данным отчета СММ ОБСЕ …, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки «.
По словам наблюдателей, они зафиксировали один зенитно-ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») в Донецке и один танк неустановленного типа вблизи поселка Софиевка на северо-востоке от Донецка.
Также, накануне вблизи поселка Белый беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм) и 29 танков.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, ДНР
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