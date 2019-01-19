У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»

19.01.2019 19:20

Главарь «ДНР» Денис Пушилин предвидя, что может пойти «по следам» главаря «ДНР» Александра Захарченко, страдает настоящей «манией преследования». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин понимает, что, скорей всего, его ждет судьба предшественника – Александра Захарченко. Из-за этого Пушилин страдает, в буквальном смысле слова, «манией преследования», доходящей почти до паранойи.

Как сообщают источники, Пушилин постоянно подозревает своих приближенных в подготовке «переворота». Из этих соображений он постоянно меняет своё окружение и меняет местных царьков и «министров». Кроме того, Пушилин постоянно меняет охрану, а также заставляет по несколько раз в день обыскивать и проверять на наличие взрывчатки свое жилье, кабинет, автомобиль и другие места. Источник умалчивает, завел ли себе Пушилин дегустатора, который пробует всё, что он ест и пьет, чтобы не стать жертвой отравления.