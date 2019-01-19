В Горловке отметили Крещение

19.01.2019 17:52

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области сегодня праздник Крещения отметили окунанием в проруби. Об этом сообщают местные жители и подконтрольные ОРДО СМИ,

Отмечается, что на втором Короленковском пруду был организован небольшой концерт, праздничные развлечения и угощения. Кроме того, окунуться в прорубь можно было в Кировском и Яловом пруду.

Также, горловчане показали процедуру освящения святой водой в Крестовоздвиженском храме.

Источник: https://donpress.com