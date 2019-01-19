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В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло очередное обрушение крыши в многоэтажном доме. Об этом сегодня, 19 января, сообщает «МЧС ДНР».
Под тяжестью снега крыша обрушилась в пятиэтажном доме в Кировском районе на бул. 8 сентября.
«Вследствие скопления большого количества снега на кровле дома, произошло обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 30 кв м, угроза обрушения 50 кв м.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подрядной организацией установлены 8 деревянных опор для укрепления конструкции.
Напомним, на неподконтрольной Донбассе в жилых домах, на предприятиях и рынках от тяжести снега массово падают крыши.
Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.
Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.
16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.
17 января в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цехе Стахановского вагоностроительного завода вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, крыша, ДНР
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