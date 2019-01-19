- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
- Ситуация критическая: В «ДНР» признали бардак на пунктах пропуска08:00
- В «ДНР» криминогенная обстановка принимает катастрофические масштабы20:58
- В ОРДО 21 января приостановят теле- и радиовещание20:20
- В районе Софиевки и Белого обнаружены гаубицы и танки19:59
- В Минсоцполитики объяснили, кто из переселенцев должен первым получать жилье19:41
- Названо число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» с начала 2019 года19:18
- «Навеки с РФ»: в Крыму пообещали поддержать «развитие ЛДНР»19:02
- В Донецке детям приходят сообщения с предложениями «экстрим фото на крышах»18:38
- Сторонники «ДНР» увидели в смерти женщины на блокпосту «ДНР» «руку Госдепа»18:01
Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
Около пяти часов занимает сейчас автобусная поездка из Донецка в Луганск при том, что расстояние между городами – 165 км.
Люди, вынужденные преодолевать этот маршрут рассказали в сюжете Радио Свобода, что на "границе" между "ДНР" и "ЛНР" так называемые "пограничники" и "таможенники" проверяют и досматривают пассажиров похлеще, чем это делается на международных пунктах пропуска, передает "Диалог.UA".
Чтобы попасть из одной "столицы" в другую, приходится вытерпеть очень унизительную процедуру, во время которой у человека не только проверяют документы, но еще и снимают отпечатки пальцев и делают его фото в профиль и в анфас – как для картотеки преступников. И все это при том, что еще в прошлом году так называемые "главы" "республик" обещали, что "границы" сначала станут чисто символическими, а потом и вовсе исчезнут. Но ничего подобного не произошло.
Хотя немало жителей и Донецка и Луганска не видят в этой "границе" никакого практического смысла и выступают за ее ликвидацию. Но главари боевиков - иного мнения.
Вернее, даже не они, а их российские хозяева. Кстати, они у Пушилина и Пасечника – разные. Последнего аналитики считают креатурой ФСБ, а Пушилина – ставленником путинского советника Владислава Суркова. То есть, каждая "республика" - вотчина определенной российской околовластной группировки.
И группировки эти никогда не помирятся. Потому неудивительно, что из "объединительной инициативе" в итоге получился пшик.
Да и Кремль не горит желанием инициировать объединительный процесс. Там просто не знают, как быть с обузой в виде двух трехбуквенных недогосударств.
А страдают от этого простые люди, которых "пограничники" и "таможенники" используют просто, чтобы покуражиться, самоутвердиться.
Один из аналитиков, комментировавших в сюжете ситуацию с "границей" метко заметил, что в 2014 году донбасские колаборанты, выступая за "свободу от Украины", нажили себе с появлением "народных республик" множество проблем, о которых ранее даже не подозревали.
В том числе и "границу" между Донецком и Луганском.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, оккупация, ДНР, ЛНР
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"
- В Донецке обесточат два района
- Первый главарь "ДНР" Бородай неожиданно прибыл в Донецк и призвал к оккупации Киева. ВИДЕО
- Донецк готовит бал
- Люди в костюмах и ряженые казаки: как Захарченко год назад "легитимным" становился
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
- Ситуация критическая: В «ДНР» признали бардак на пунктах пропуска08:00
- В "серой" зоне между блокпостами в районе КПВВ на Донбассе умер мужчина21:41
- В «ДНР» криминогенная обстановка принимает катастрофические масштабы20:58
- В ОРДО 21 января приостановят теле- и радиовещание20:20
- В районе Софиевки и Белого обнаружены гаубицы и танки19:59
- В Минсоцполитики объяснили, кто из переселенцев должен первым получать жилье19:41
- Названо число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» с начала 2019 года19:18
- «Навеки с РФ»: в Крыму пообещали поддержать «развитие ЛДНР»19:02
- В Донецке детям приходят сообщения с предложениями «экстрим фото на крышах»18:38
- Ухудшение погоды и морозы до минус 15 ударят по Украине на выходных 09:00
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
- Ситуация критическая: В «ДНР» признали бардак на пунктах пропуска08:00
- Порошенко рассказал, какие «сюрпризы» подготовили ВСУ для РФ07:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Опасная пресс-конференция: в херсонской газете устроили стрельбу и «газовую атаку»22:28
- В "серой" зоне между блокпостами в районе КПВВ на Донбассе умер мужчина21:41
- В «ДНР» криминогенная обстановка принимает катастрофические масштабы20:58
- "Германия и Франция войдут в Керченский пролив", - Лавров заявил о договоренностях Путина и Меркель20:39
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Назван самый плохой знак Зодиака08:30
- Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби22:19
- Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир19:31
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"
- "Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"