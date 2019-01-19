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Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники
Бойцы ООС сбили на Донбассе китайский дрон, который оккупанты кустарно переделали в ударный. Видео поверженной техники оккупанта обнародовали в Facebook, передает "Диалог.UA".
Оккупанты послали китайский дрон на позиции 93-й ОМБр ВСУ Холодный Яр. Однако бойцы ООС не дали врагу и шанса - беспилотник был быстро сбит. "Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой.
Кустарным способом они приделали к дрону переработанный осколочный выстрел ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", - рассказали в ВСУ, уточнив, что БПЛА уже был неоднократно ремонтирован ранее, некоторые его детали взяты из старых мобильных телефонов. Враг пытался сбросить боеприпас на позиции пехоты с небольшой высоты.
"Подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ", - заверили бойцы 93-й ОМБр.
Важно отметить, что российские наемники, помимо Донбасса, активно участвуют в сирийской войне. Именно там, вероятно, они и научились приемам террористов с беспилотниками. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что ВСУ мастерски "расправились" с дронами-шпионами врага: появились мощные кадры учений.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, ИГИЛ, ООС
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