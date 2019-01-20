Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта

20.01.2019 21:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта

На оккупированном Донбассе представители РФ проводят агитацию местного населения с призывом получать российские паспорта. Соответствующими действиями Россия фактически взяла на себя ответственность за военные действия на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
«Недавно там был некий Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют», – сообщил представитель омбудсмена.
Он считает, что людей планируют втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Суть основного посыла заключается в том, что РФ подобными действиями взяла себя ответственность в войне на Донбассе, хотя отказывается это признавать. Вместе с тем, Лысянский считает, что наша страна в дальнейшем будет защищать своих граждан и отстаивать их всеми средствами.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, оккупация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх