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Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта
На оккупированном Донбассе представители РФ проводят агитацию местного населения с призывом получать российские паспорта. Соответствующими действиями Россия фактически взяла на себя ответственность за военные действия на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
«Недавно там был некий Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют», – сообщил представитель омбудсмена.
Он считает, что людей планируют втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Суть основного посыла заключается в том, что РФ подобными действиями взяла себя ответственность в войне на Донбассе, хотя отказывается это признавать. Вместе с тем, Лысянский считает, что наша страна в дальнейшем будет защищать своих граждан и отстаивать их всеми средствами.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, оккупация
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