Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ

20.01.2019 10:58

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Утром 18 января, осуществляя полет вблизи н. п. Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения».