Боевики «ДНР» заставляют ждать наблюдателей СММ ОБСЕ при проверке объектов

20.01.2019 11:40

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, при проверке наблюдателями СММ ОБСЕ объектов хранения тяжелого вооружения, заставляют наблюдателей ждать длительное время, не допуска их на территорию объекта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области охранник позволил патрулю Миссии войти на объект после примерно 45 минут ожидания».