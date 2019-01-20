Член НВФ из Донецка скончался от пневмонии

20.01.2019 12:25

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе от пневмонии скончался наемник НВФ, уроженец Донецка, пишет ДонПресс.

Об этом рассказал в своем микроблоге в соцсети Twitter Necro Mancer.

Сообщается, что Багликов Роман Сергеевич. Донецк, родился 28.09.1989 года. Воевал с 2014 года, умер от пневмонии 02.01.19 года.

Информация о Багликове также есть в базе «Миротворца», там тоже указывают, что он скончался от болезни.