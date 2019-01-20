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Архив - Донецкая область

Член НВФ из Донецка скончался от пневмонии

20.01.2019 12:25
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Член НВФ из Донецка скончался от пневмонии

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе от пневмонии скончался наемник НВФ, уроженец Донецка, пишет ДонПресс.
Об этом рассказал в своем микроблоге в соцсети Twitter Necro Mancer.
Сообщается, что Багликов Роман Сергеевич. Донецк, родился 28.09.1989 года. Воевал с 2014 года, умер от пневмонии 02.01.19 года.
Информация о Багликове также есть в базе «Миротворца», там тоже указывают, что он скончался от болезни.



Теги: Донецк, Донбасс, пневмония, умерший, НВФ ОРДО
 
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