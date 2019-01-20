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Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются, что в маршрутках и другом общественном транспорте вместе с ними ездят представители незаконных вооруженных формирований, открыто держа в руках заряженное оружие.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
«Ребята из МВД, которые катаются на маршруте № 20 (в) (ваз) и т. д. к Мотодрому, с АК заряженым рожком, стволом вверх. Завязывайте с поездками такими, неудобно ехать, когда автомат в „бочину“ смотрит», — написал возмущенный пользователь.
Другие комментаторы не видят в этой ситуации ничего необычного — по их словам, их же близкие, которые воюют в рядах НВФ, часто вынуждены ездить в маршрутках. Правда, в такой ситуации рекомендуется класть оружие в пакет.
«Надо прятать автоматы как-бЭ, мой в пакеты уматывал, когда на общественном ездить приходилось., да и магазин снимать надо», — написала супруга одного из членов НВФ.
«Магаз в разгрузку, ствол на предохранитель, стволом вниз и едь куда хочешь», — посоветовал другой автор.
Теги: Донецк, Донбасс, оружие, МВД, маршрутки, НВФ
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