Главная / Новости / Донецкая область / Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото
Последние новости раздела
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- Обстрелы есть, а фронт не движется! Конфликт на Донбассе по всем стандартам является замороженным17:23
- Украинский блогер опроверг популярный фейк «ЛДНР»16:09
- Якою творчою людиною і патріоткою України була жінка, що померла у черзі на КПВВ під Зайцевим15:47
- В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда15:30
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"14:58
- Донецк разрушают гигантские сосульки14:42
- На блокпосту боевиков «ДНР» в Еленовке пропала девушка14:19
Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото
20.01.2019 18:39
Оккупированные Донецк, как и все оккупированные территории, РФ продолжают превращать в свалку.
Так, сегодня, 20 января в сети интернет местные жители публикуют фото, на которых отчетливо видна ситуация с уборкой бытового мусора.
Как отмечают местные жители оккупированного Донецка, мусорные баки превращаются в свалку, вывоз мусора уже не осуществляется более 10 дней.
«Донецк. Нижнекурганская, 15. 2-й подъезд.», — сообщает местный житель и публикует фото в социальной сети, передают news.dn.ua.
Подобная ситуация и в других городах оккупированного Донбасса.
Т.н. «власти» ссылаются на невозможность техники добраться до свалки и рекомендует местным жителям подождать улучшения погодных условий.
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, фото, свалка, оккупация, РФ
Читайте также:
- В сети обнародованы новые пустынные снимки из Донецка
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг
- В Донецке местную "полицию" отправляют на свалку
- МЧС советует заменить в Донецке все мусорные контейнеры
- Освобождение отпразднуют танцами и фотографиями
- Мусор из Славянска будут везти в Донецк или Краматорск
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- Обстрелы есть, а фронт не движется! Конфликт на Донбассе по всем стандартам является замороженным17:23
- Украинский блогер опроверг популярный фейк «ЛДНР»16:09
- Якою творчою людиною і патріоткою України була жінка, що померла у черзі на КПВВ під Зайцевим15:47
- В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда15:30
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"14:58
- Донецк разрушают гигантские сосульки14:42
- На блокпосту боевиков «ДНР» в Еленовке пропала девушка14:19
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- Обстрелы есть, а фронт не движется! Конфликт на Донбассе по всем стандартам является замороженным17:23
- Пенсионная реформа: кто остался без пенсии17:06
- Кровавая Луна 21 января: что нельзя делать в этот день – советы астрологов16:51
- У украинцев новая беда: скоро не останется мест для усопших16:27
- Украинский блогер опроверг популярный фейк «ЛДНР»16:09
- Якою творчою людиною і патріоткою України була жінка, що померла у черзі на КПВВ під Зайцевим15:47
- В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда15:30
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО