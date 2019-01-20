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Донецк разрушают гигантские сосульки

20.01.2019 14:42
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Донецк разрушают гигантские сосульки

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на огромные сосульки, которые «наросли» на крышах домов и периодически оттуда падают, повреждая все, что встречают на своем пути.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

Они предупреждают пешеходов быть крайне осторожными — сосульки иногда такой величины, что проламывают крыши, разрушают козырьки, разбивают авто. Об этом свидетельствуют многочисленные фото.

«Будьте осторожны, падают сосульки! За последние пару дней натворили немало неприятностей», — пишут пользователи.

По данным дончан, в разных районах падают целые крыши, разбиваются окна — и если пешеход попадет под такое, он может серьезно пострадать.

«Ничего не ремонтируется, все в запустение пришло. Нормальные крыши от сосулек не проваливаются», — говорится в обсуждениях.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, крыша, сосулька, разрушения, соцсети
 
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