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Донецк разрушают гигантские сосульки
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на огромные сосульки, которые «наросли» на крышах домов и периодически оттуда падают, повреждая все, что встречают на своем пути.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
Они предупреждают пешеходов быть крайне осторожными — сосульки иногда такой величины, что проламывают крыши, разрушают козырьки, разбивают авто. Об этом свидетельствуют многочисленные фото.
«Будьте осторожны, падают сосульки! За последние пару дней натворили немало неприятностей», — пишут пользователи.
По данным дончан, в разных районах падают целые крыши, разбиваются окна — и если пешеход попадет под такое, он может серьезно пострадать.
«Ничего не ремонтируется, все в запустение пришло. Нормальные крыши от сосулек не проваливаются», — говорится в обсуждениях.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, крыша, сосулька, разрушения, соцсети
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