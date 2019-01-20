Крещенские обстрелы: на Донбассе били пулеметы, гранатометы и минометы

20.01.2019 07:26

19 января, когда праздновалось Крещение, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За минувшие сутки зафиксирован даже случай использования вооружения, запрещенного минского соглашениями, сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС).

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись:

- дважды - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Широкино;

- из гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

- дважды - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Мариьнка;

- дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединский; трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь;

- дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм ., из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Красногоровка и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ОС из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный, а также дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Станица Луганская.

Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 19 января один оккупант уничтожен, один - ранен.

В течение текущих суток, 20 января, противник совершил обстрел позиций ОС из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток".