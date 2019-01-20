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Обстрелы есть, а фронт не движется! Конфликт на Донбассе по всем стандартам является замороженным
Вооруженный конфликт на Донбассе имеет все признаки замороженного конфликта. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.
«По международным стандартам ООН, наш конфликт является замороженным. Перестрелки есть, обстрелы существуют, но линия фронта не двигается – как в феврале 2015 года была зафиксирована линия в Минске, такой она и остается, ее не переходит ни одна, ни другая сторона. В "серой зоне" бывают какие-то бои, но в целом – конфликт заморожен. Его решения нет», – сказал он.
«Все понимают, что этот конфликт имеет политическое решение. Если одна из сторон приступит к военному решению этого конфликта, тогда и будут попытки и ввести миротворцев, тогда на первый план выйдет и Украина», – продолжил Бондаренко.
По его словам, есть и ряд признаков, по которым вопрос миротворческой миссии ООН пока не актуален. «Перестали встречаться Волкер и Сурков, а их формат был предназначен для того, чтобы выработать механизм введения миротворцев. Перестали говорить о миротворцах и наши политики. Сколько было разных планов о введении миротворцев, разных концепций как их вводить, сейчас уже ни одна концепция не актуальна», – считает политолог.
«Все говорят сейчас: "Давайте забудем об этом и будем говорить о Томосе, зачем вам миротворцы, Томос – сейчас более актуален". Кстати, эта тема еще больше раскалывает общество, чем вопрос войны на Донбассе», – добавил Бондаренко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, конфликт, обстрелы, фронт
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