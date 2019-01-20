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Архив - Донецкая область

Появились неизвестные ранее фото "киборгов" в Донецком аэропорту

20.01.2019 07:47
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Появились неизвестные ранее фото "киборгов" в Донецком аэропорту

В сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту.

Снимки опубликовал в Facebook журналист, писатель и фотограф Сергей Лоико, передает apostrophe.ua.

"ПОЛУЧЕНИЕ БАГАЖА В ДОНЕЦКОМ АЭРОПОРТУ имени С. ПРОКОФЬЕВА. Октябрь 2014. фото ранее не публиковалось", - подписано одно из фото.



Теги: Донецк, Донбасс, багаж, фото, Донецкий аэропорт, киборги
 
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