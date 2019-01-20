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Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО
20.01.2019 09:49
В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:
- Какими будут отношения Запада и Украины в 2019 году и где будет место России?
- Серые кардиналы непризнанной республики. Кого Кремль назначил управлять Донецком и откуда в этом след семьи Януковича
- Он был в плену «ДНР», а теперь служит в новой украинской церкви в Бахмуте.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, тайна, церковь, плен, ДНР, Янукович, Бахмут, Запад
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