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Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО

20.01.2019 09:49
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Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО

В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:

- Какими будут отношения Запада и Украины в 2019 году и где будет место России?

- Серые кардиналы непризнанной республики. Кого Кремль назначил управлять Донецком и откуда в этом след семьи Януковича

- Он был в плену «ДНР», а теперь служит в новой украинской церкви в Бахмуте.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, тайна, церковь, плен, ДНР, Янукович, Бахмут, Запад
 
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