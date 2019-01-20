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Украинский блогер опроверг популярный фейк «ЛДНР»
20.01.2019 16:09
Журналист Денис Казанский в сети показал огромные очереди на автовокзале неподконтрольного украинским властям Луганска.
Несмотря на пропаганду НВФ «ЛДНР» о насилии и опасности в Украине, жители едут на подконтрольную украинским властям территорию.
Фото журналист разместил на своей странице в Twitter, передает donpress.com.
«Очередь на луганском автовокзале к автобусу на Станицу-Луганскую. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы к******м и ф****м. Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине их в самом деле подстерегала опасность. „ЛДНР“ построены на лжи о мнимой угрозе», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, автовокзал, ДНР, ЛНР, соцсети, очереди, НВФ
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