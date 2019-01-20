В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"

20.01.2019 14:58

Вчера, 19 января, в развлекательном заведении аквапарка, которых находится в оккупированном Донецке, отравились более 150 человек. Среди отравившихся много детей, «власти» молчат.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают «Ведомости Донбасса».

В одной из популярных сепаратистских сообществ в социальных сетях появилось сообщение, в котором спрашивают о самочувствии гостей аквапарка, которые его посетили 19.01.2019. В комментариях очевидцы сообщают, что многие отравились из-за некачественной обработки воды дезинфицирующими средствами.

«У меня терпимо, а ребенок кашляет до рвоты. Вышли с аквапарка и началось. Першит в горле, нос „течет“

Были сегодня в аквапарке, как только вышли из него, сразу начался кашель, невыносимо пекли глаза, периодами даже открыть не могли, еле добрались домой. Были тремя семьями, двое детей, все с такими симтомами.

У нас вся семья отравилась. 2 взрослых 4 детей. Жуткий кашель, першение, резь в глазах и пелена на глазах.

были вчера… ото огромная.… опа… У меня и моих детей все тоже самое вышеперечисленное… отдохнули за дорого в хлоропарилке… теперь вычухиваемся

То ныли, что там ужасно грязно, что никто ничего там не делает, а теперь Много хлорки плохо, мало хлорки тоже плохо… Хлорка это всегда плохо, нужно понимать это при походе в такие места… тем более детенышей туда тягаете...

Еще с 2013 года не хожу туда, хлорка всегда была, плюс пол бетонный с грибком, стоит постоянно вода.», — сообщают очевидцы и пострадавшие.