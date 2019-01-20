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В Донецкой области стало больше обстрелов и меньше взрывов
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили о продолжении обстрелов на Донетчине.
И даже назвали наиболее опасные места, сообщает avdeevka.city.
Согласно отчету СММ, охватывающему период с вечера 17 января по вечер 18 января, в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО). При этом зафиксировано меньше взрывов (примерно 100) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 145 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано за отчетный сутки в районе треугольника Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт, а также в районах к юго-западу и северо-западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).
Напомним, что 19 января, когда праздновалось Крещение, российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
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