В Макеевке и Донецке рушатся дома. Ситуация критическая

20.01.2019 08:05

Во временно оккупированной Макеевке, Донецке и других населенных пунктах разрушаются дома. Люди рискуют оказаться под завалами или быть серьезно травмированы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных Макеевке и Донецке в последние дни идет серьезное разрушение не только торговых конструкций, как ранее В Макеевке на Красном рынке, но и жилых домов. Начало процессу разрушения домов положили обстрелы, вызывавшие если не разрушения зданий и сооружений из-за попаданий снарядов, то нарушение стабильности строительных конструкций за счет постоянных вибраций. Последней каплей стали обильные снегопады этой зимы.

Накануне в Макеевке в 5-этажном жилом доме на бульваре 8 сентября произошло обрушение крыши дома на площади 30 кв.м. и на площади ещё 50 кв. м. существует угроза обрушения.

Сегодня в дневное время во временно оккупированном Донецке женщина и ребенок чудом избежали травм, когда рядом с ними упал козырек подъезда.