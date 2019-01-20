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В Макеевке и Донецке рушатся дома. Ситуация критическая
Во временно оккупированной Макеевке, Донецке и других населенных пунктах разрушаются дома. Люди рискуют оказаться под завалами или быть серьезно травмированы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированных Макеевке и Донецке в последние дни идет серьезное разрушение не только торговых конструкций, как ранее В Макеевке на Красном рынке, но и жилых домов. Начало процессу разрушения домов положили обстрелы, вызывавшие если не разрушения зданий и сооружений из-за попаданий снарядов, то нарушение стабильности строительных конструкций за счет постоянных вибраций. Последней каплей стали обильные снегопады этой зимы.
Накануне в Макеевке в 5-этажном жилом доме на бульваре 8 сентября произошло обрушение крыши дома на площади 30 кв.м. и на площади ещё 50 кв. м. существует угроза обрушения.
Сегодня в дневное время во временно оккупированном Донецке женщина и ребенок чудом избежали травм, когда рядом с ними упал козырек подъезда.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, дом, снегопад, обрушение, разрушения, обстрелы
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