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Архив - Донецкая область

Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых

20.01.2019 19:41
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Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых

В Мариуполе Донецкой области мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.

В результате стрельбы двое мужчин получили ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Донетчины.

По данным ведомства, между мужчиной 1987 года рождения и двумя другими мужчинами возник конфликт, в ходе которого первый мужчина применил травматический пистолет.

В результате стрельбы мужчина 1977 года получил ранения в живот и бедро, а мужчина 1958 года в живот. Они госпитализированы.

Как сообщает местный сайт Мариуполя 0629, стрельба произошла возле кафе «Гуси Лебеди», расположенном на проспекте Металлургов.

По факту происшествия начато уголовное производство ч. 4 ст. 296 УК — хулиганство совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, кафе, стрельба, полиция, уголовное дело, ранения
 
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