Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе в РФ проходят люди в военной форме

21.01.2019 14:16

Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ на временно оккупированные территории Донбасса и в обратном направлении проходят лица в военной форме – российские наемники и боевики «ЛДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в Еженедельное отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк по состоянию на 15 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение отчетного периода число лиц в военной форме, пересекающих границу в обоих направлениях на обоих пунктах пропуска, составляло 16 на этой неделе (по сравнению с 13 на прошлой неделе); 11 из них перешли в Российскую Федерацию, а пять — в Украину (63% пересечений этой категории имели место в Донецком ППГ). Они продолжали пересекать границу индивидуально или группами».

Кроме того, «Большинство людей пересекали пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что усложняло наблюдение за передвижением групп наблюдателей (OT) через границу, особенно потому, что у некоторых частных транспортных средств были тонированные стекла, и а в автобусах и минивэнах закрыты шторами».