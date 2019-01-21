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"ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
С недавнего время на блокпостах боевиков проводится усиленный досмотр пересекающих линию разграничения, особое внимание к "призывникам".
По данным ГУ разведки Минобороны Украины, российские наемники по приказу ФСБ РФ ограничили выезд мужчин из "республик", все делается якобы под предлогом "противодействия диверсиям", передает "Диалог.UA".
При этом как стало известно, на КПВВ террористов создана база данных, боевики ведут перепись документов.
Попавшим в поле зрения оккупантов выезд за пределы ОРДЛО возможен только по "спецразрешению".
"Республиканские правоохранительные органы" усилили пропускной режим на неконтролируемых Украиной участках границы для недопущения оттока из временно оккупированных территорий мобилизационных ресурсов (лиц призывного возраста).
В связи с этим указанной категории граждан запрещался выезд без специального разрешения. Кроме того, по всем лицам, перемещаемых через пропускные пункты, осуществляется перепись и сверка документов с базами данных", - говорится в сообщении.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР
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