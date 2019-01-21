Главная / Новости / Донецкая область / Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»
Последние новости раздела
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта21:33
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»
21.01.2019 09:30
Жители временно оккупированного Донецка обращают внимание на появившихся на улицах города боевиков «ДНР» и российских наемников с «чемоданами и в берцах». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на появившихся в городе боевиков «ДНР» и российских оккупантов одетых в гражданскю одежду, с чемоданами, но в берцах. Вот что пишут об этом дончане в соцсетях:
«Донецьк. Тихо. Оркоклонів повно. одягнуті по цивільноиу, але з валізами, у берцях».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, боевики
Читайте также:
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- Вратарь сборной Франции похвалил базу "Шахтера"
- Водитель на "Ланосе" перевернул Chery (ФОТО)
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта21:33
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- У фастовского депутата сломалась полка в поезде "Херсон-Львов"09:15
- Налог на цвет сапог еще введите! Соцсети горят гневом из-за новых поборов09:00
- В Мали террористы напали на базу ООН08:46
- Лариса Ницой предложила заменить попкорн на бахканци08:35
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- "Крыма нам мало..." - священник Московского патриархата призвал Россию захватить Киев, видео вызвало скандал08:18
- Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров08:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"