«Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»

21.01.2019 13:20

В 2019 году для лечебных учреждений ОРДО не будут закупаться дезинфицирующие и моющие средства, а также оплачиваться стирка белья. Об этом сообщают в одном из сообществ в соцсети.

Такое решение стало шоком для медиков неподконтрольного Донецка и других городов ОРДО. Больницы, лишенные возможности получать специализированные дезсредства, станут потенциально опасными местами. Без должной дезинфекции останутся операционные, инфекционные и другие отделения. По мнению местных жителей, чистяще-моющих средств, которые и сейчас приносят пациенты, все равно не хватит для потребностей больниц. В комментариях к посту люди пишут: «эпидемия все ближе…» .

На данный момент в большинстве донецких тубдиспансеров финансирования на вышеуказанные цели нет, однако, руководство данных лечебных учреждений предпочитает этот факт не разглашать.

Источник: https://donpress.com