- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед11:18
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году11:00
- Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике10:45
- Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ 10:31
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике
В неподконтрольном Украине Донецке 19 января в аквапарке отравились более 150 человек, среди которых много детей. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В комментариях дончане сообщают, что многие отравились из-за некачественной обработки воды дезинфицирующими средствами и жалуются на сильный кашель, першение в горле, резь в глазах. Особенно сильно самочувствие ухудшилось у детей:
«У меня терпимо, а ребенок кашляет до рвоты. Вышли с аквапарка и началось. Першит в горле, нос „течет“»
«Были сегодня в аквапарке, как только вышли из него, сразу начался кашель, невыносимо пекли глаза, периодами даже открыть не могли, еле добрались домой. Были тремя семьями, двое детей, все с такими симтомами».
«У нас вся семья отравилась. 2 взрослых 4 детей. Жуткий кашель, першение, резь в глазах и пелена на глазах»
«Были вчера… ото огромная… опа… У меня и моих детей все тоже самое вышеперечисленное… отдохнули за дорого в хлоропарилке… теперь вычухиваемся»
«Еще с 2013 года не хожу туда, хлорка всегда была, плюс пол бетонный с грибком, стоит постоянно вода»
«Вот я не пойму, что так тяжело купить пусть не самые крутые дезинфекторы для воды, хотя бы среднего качества. Это что получается нас там травят за наши же деньги? И еще у меня такой вопрос, хоть к то то обратился в больницу с симптомами отравления хлором? Ведь это не такой уж и пустяк особенно дети, мне кажется что если 10, 15, 20 человек за пару дней обратиться к врачу с такими симптомами и указанием места где их приобрели, то врачи обязаны направить туда санэпидемстанцию, чтоб дали по голове и прикрыли к х. ам эту богодельню !»
По предварительным данным, отравления получили более 150 человек. В то же время, «власти» никак не комментируют произошедшее.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, отравление, аквапарк
- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед11:18
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году11:00
- Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике10:45
- Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ 10:31
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед11:18
- Папа Римский презентовал сайт для молитв11:10
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году11:00
- Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике10:45
- Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ 10:31
- Попасть на миллион гривен за использование ноты «ля»? Это Украина, детка10:18
- В США представили пассажирский дрон за $200 тыс10:10
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"