«Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения

21.01.2019 09:45

«Минздрав ДНР» рассылает жителям временно оккупированных территорий Донецкой области посредством «мобильного оператора» «Феникс» смс-сообщения странного характера. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, вынужденно пользующиеся связью «мобильного оператора» «Феникс» были несколько озадачены, когда получили смс-сообщения следующего содержания: «Здоровый образ жизни – Ваше долголетие! МЗ ДНР».

На что люди, не без иронии, отвечают: «Спасибо, что напомнили».