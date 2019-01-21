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На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина
В сети появилось забавное предупреждение у боевиков на Донбассе об опасности со стороны ВСУ.
Эту информацию сообщил на своей странице в Facebook офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Воины Дырляндии будьте бдительны! На позициях оккупантов разместили напоминания о работе спецподразделения по агитации подписания контракта в известную 200_бригаду". говорится в сообщении
На фото изображена женщина, снайпер, которая целится в боевиков.
Напомним, что война беспилотников на Донбассе продолжается. Утром в субботу, 19 января, 93 бригада Вооруженных сил Украины («Холодный Яр») сообщила, что ее бойцы сбили дрон террористов – «Фантом-4». К нему был прикреплена ВОГ-17 (граната от АГС-17) с прицепленным хвостовиком (для баланса в полете), напечатанным на 3Д-принтере. Эту бомбу оккупанты намеревались сбросить на передовые позиции украинских войск.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, мистика, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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