На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина

21.01.2019 07:30

В сети появилось забавное предупреждение у боевиков на Донбассе об опасности со стороны ВСУ.

Эту информацию сообщил на своей странице в Facebook офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Воины Дырляндии будьте бдительны! На позициях оккупантов разместили напоминания о работе спецподразделения по агитации подписания контракта в известную 200_бригаду". говорится в сообщении

На фото изображена женщина, снайпер, которая целится в боевиков.

Напомним, что война беспилотников на Донбассе продолжается. Утром в субботу, 19 января, 93 бригада Вооруженных сил Украины («Холодный Яр») сообщила, что ее бойцы сбили дрон террористов – «Фантом-4». К нему был прикреплена ВОГ-17 (граната от АГС-17) с прицепленным хвостовиком (для баланса в полете), напечатанным на 3Д-принтере. Эту бомбу оккупанты намеревались сбросить на передовые позиции украинских войск.

Источник: https://from-ua.com