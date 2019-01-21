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Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ
Штаб Операции Объединенных сил информирует, что из-за провокаций армии РФ на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.
За минувшие сутки, 20 января, российско-оккупационные войска 16 раз атаковали ООС в зоне боевых действий на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики "ДНР" били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК, 82-мм минометов вблизи поселка Павлополь, Гнутово, Каменка, Пески, Водяное, Широкино, Красногоровка и Новомихайловка.
А также сепаратисты атаковали ВС Украины в районе хутора Вольный и поселка Крымское. В результате вражеских обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Известно, что подразделения Объединенных сил отвечали на провокации оккупантов РФ дежурными огневыми средствами. Согласно данным разведки, один боевик был уничтожен и двое получили ранения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, бойцы
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