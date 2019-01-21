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Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ

21.01.2019 10:31
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Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ

Штаб Операции Объединенных сил информирует, что из-за провокаций армии РФ на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

За минувшие сутки, 20 января, российско-оккупационные войска 16 раз атаковали ООС в зоне боевых действий на востоке Украины, передает "Диалог.UA". 

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики "ДНР" били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК, 82-мм минометов вблизи поселка Павлополь,  Гнутово,  Каменка,  Пески,  Водяное,  Широкино, Красногоровка и Новомихайловка.

А также сепаратисты атаковали ВС Украины в районе хутора Вольный и поселка Крымское. В результате вражеских обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Известно, что подразделения Объединенных сил отвечали на провокации оккупантов РФ дежурными огневыми средствами. Согласно данным разведки, один боевик был уничтожен и двое получили ранения.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, бойцы
 
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