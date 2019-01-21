Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО

21.01.2019 14:35

Главарь ОРДО Денис Пушилин назвал главной задачей Минских соглашений передача под контроль «ЛДНР» всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью «Вести Крым».

Так, Пушилин отметил:

«Мы участвуем в Минских соглашениях, и в принципе, одна из задач — это конечно же, мирным способом, выйти на полноценные территории ДНР и ЛНР».

При этом Пушилин подчеркнул, что в будущем Украина и Россия будут вместе:

«Россия и Украина, или же новое государство, которое будет учреждено — я этого тоже бы не исключал — будут вместе. Мы никогда не разделяли и не собираемся разделять именно граждан Украины, и противопоставляем себя именно той власти Украины, которая пришла, заняла свои места абсолютно незаконным способом в результате государственного переворота».

Кроме того, он подчеркнул, что конечная цель — это Большая Россия.

Источник: https://donpress.com