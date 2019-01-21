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Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед
Сегодня, 21 января, блокпосты Донецкой области, расположенные на неподконтрольных украинскому правительству территориях, продолжают местами собирать очень большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Остается перегруженным Бахмутское направление — блокпосты в Горловке уже утром собирали свыше 100 авто в очередях.
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:35, 150 автомобилей, 56 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди», — говорится в сообщениях.
В то же время украинские КПВВ в Майорске не загружены.
«„Майорське“ — 20/50 авто на въезд и выезд», — отмечается в комментариях.
Очень большая очередь собралась на Марьинском направлении. На блокпостах у «Каргила» сотни машин.
«На Каргиле в сторону Курахово машин на середине моста (150,200). Льготы до моста (150). Супер льготы под 60. Перед постом в 6 рядов. Пеших человек 200,300. Автобусов штук 10», — сообщают очевидцы.
В сторону Донецка очередь меньше — до 100 авто.
«На въезд в Донецк на Марьинке машин 60», — написал пользователь.
Украинские КПВВ в Марьинке собирают небольшие очереди.
«„Мар'їнка“ — 60/50 авто на въезд и выезд», — сообщается в обсуждениях.
При этом водители отмечают, что движение на данном направлении крайне осложнено из-за гололеда. Некоторые машины не могут проехать и разворачиваются, не проходя контроль.
По сравнению с предыдущими днями немного разгрузилась очередь на Мариупольском направлении. Блокпосты в Еленовке впервые за несколько дней собрали до 100 автомобилей.
«Еленовка льготы примерно 60 и суперльготы машин 20−30», — сообщают пользователи.
Украинские КПВВ в Новотроицком не загружены.
«„Новотроїцьке“ — 35/40 авто на въезд и выезд», — пишут комментаторы.
Мариупольское направление на Гнутово почти свободно — в очереди стоит до 40 автомобилей, они почти сразу проходят на контроль.
«Октябрь на Мариуполь пусто», — сообщают пользователи.
Украинские КПВВ загружены минимально.
«„Гнутове“ — 40/20 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, КПВВ
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