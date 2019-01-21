Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед

21.01.2019 11:18

Сегодня, 21 января, блокпосты Донецкой области, расположенные на неподконтрольных украинскому правительству территориях, продолжают местами собирать очень большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Остается перегруженным Бахмутское направление — блокпосты в Горловке уже утром собирали свыше 100 авто в очередях.

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:35, 150 автомобилей, 56 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди», — говорится в сообщениях.

В то же время украинские КПВВ в Майорске не загружены.

«„Майорське“ — 20/50 авто на въезд и выезд», — отмечается в комментариях.

Очень большая очередь собралась на Марьинском направлении. На блокпостах у «Каргила» сотни машин.

«На Каргиле в сторону Курахово машин на середине моста (150,200). Льготы до моста (150). Супер льготы под 60. Перед постом в 6 рядов. Пеших человек 200,300. Автобусов штук 10», — сообщают очевидцы.

В сторону Донецка очередь меньше — до 100 авто.

«На въезд в Донецк на Марьинке машин 60», — написал пользователь.

Украинские КПВВ в Марьинке собирают небольшие очереди.

«„Мар'їнка“ — 60/50 авто на въезд и выезд», — сообщается в обсуждениях.

При этом водители отмечают, что движение на данном направлении крайне осложнено из-за гололеда. Некоторые машины не могут проехать и разворачиваются, не проходя контроль.

По сравнению с предыдущими днями немного разгрузилась очередь на Мариупольском направлении. Блокпосты в Еленовке впервые за несколько дней собрали до 100 автомобилей.

«Еленовка льготы примерно 60 и суперльготы машин 20−30», — сообщают пользователи.

Украинские КПВВ в Новотроицком не загружены.

«„Новотроїцьке“ — 35/40 авто на въезд и выезд», — пишут комментаторы.

Мариупольское направление на Гнутово почти свободно — в очереди стоит до 40 автомобилей, они почти сразу проходят на контроль.

«Октябрь на Мариуполь пусто», — сообщают пользователи.

Украинские КПВВ загружены минимально.

«„Гнутове“ — 40/20 авто на въезд и выезд», — говорится в обсуждениях.

Источник: donpress.com