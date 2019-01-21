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Архив - Донецкая область

В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин

21.01.2019 11:35
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В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин

В Мариуполе Донецкой области возле кафе «Гуси Лебеди», расположенном на проспекте Металлургов мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает Нацполиция области.

Правоохранители отметили, что между мужчиной 1987 года рождения и двумя другими возник конфликт, в ходе которого злоумышленник применил травматический пистолет. В ходе которого мужчина 1977 года получил ранения в живот и бедро, а мужчина 1958 года в живот. Пострадавшие госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство ч. 4 ст. 296 УК — хулиганство совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

 

Источник: https://donpress.com 


 
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