- В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин11:35
- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед11:18
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году11:00
- Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике10:45
- Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ 10:31
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин
В Мариуполе Донецкой области возле кафе «Гуси Лебеди», расположенном на проспекте Металлургов мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает Нацполиция области.
Правоохранители отметили, что между мужчиной 1987 года рождения и двумя другими возник конфликт, в ходе которого злоумышленник применил травматический пистолет. В ходе которого мужчина 1977 года получил ранения в живот и бедро, а мужчина 1958 года в живот. Пострадавшие госпитализированы.
По данному факту начато уголовное производство ч. 4 ст. 296 УК — хулиганство совершенное с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Источник: https://donpress.com
- В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин11:35
- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед11:18
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году11:00
- Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике10:45
- Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ 10:31
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- В Мариуполе открыли стрельбу: ранены двое мужчин11:35
- Ситуация на блокпостах: Сложная ситуация на «Каргиле» и в Горловке. Сотни машин, гололед11:18
- Папа Римский презентовал сайт для молитв11:10
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году11:00
- Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике10:45
- Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ 10:31
- Попасть на миллион гривен за использование ноты «ля»? Это Украина, детка10:18
- В США представили пассажирский дрон за $200 тыс10:10
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"